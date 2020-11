Fórum retoma audiências e júris presenciais a partir de hoje (9)

O Fórum da Comarca de Rondonópolis retoma hoje (9) as audiências, sessões do Tribunal do Júri, das Turmas Recursais e do Tribunal, na modalidade presencial. A medida faz parte da quarta etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP), estabelecido pelo Tribunal de Justiça do estado, e também devem ser retomadas a realização de perícias, entrevistas e avaliações presenciais, devendo, entretanto, ser incentivada a realização de modo virtual, nas situações em que houver possibilidade.

A medida adotada pelo TJ atinge as quatro comarcas de Entrância Especial de Mato Grosso, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Sinop, e já estava prevista para ter início no último dia 28 de outubro, mas o órgão considerou alto o nível de risco epidemiológico de contaminação por conta da pandemia da Covid-19, e acabou adiando a mesma por alguns dias.

Nessas comarcas, a atividade, na forma presencial, dos servidores e colaboradores (estagiários, terceirizados e credenciados) deverá observar o percentual máximo de 60% do quadro da respectiva unidade judiciária ou administrativa, permanecendo o quantitativo remanescente em regime obrigatório de teletrabalho.

O TJ determinou ainda que os diretores de Fóruns poderão efetuar revisão dos planos de retorno gradual das respectivas unidades, face ao percentual máximo de ocupação agora estabelecido, autorizando-se, ainda, o remanejamento temporário dos usuários internos para lotações em que haja necessidade, com vistas ao regular funcionamento da comarca e considerando as especificidades locais.