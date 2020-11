França critica gestão de Emanuel na área da Saúde

Com a campanha eleitoral entrando na sua reta final, os candidatos a prefeito de Cuiabá estão subindo o tom da crítica contra os principais adversários. E como não poderia deixar de ser, um dos mais atacados é o atual prefeito Emanuel Pinheiro, que foi duramente atacado pelo concorrente Roberto França, que acusou o gestor de ter “abandonado” a saúde na cidade.

França afirmou que vários projetos implantados em sua gestão na área da Saúde pública, como as nove clínicas odontológicas que construiu, que atendia os trabalhadores inclusive no período noturno, estão abandonadas pela gestão de Emanuel, assim como toda a estrutura da saúde pública no município.

“Lamentavelmente, a atual gestão acabou com a saúde básica de Cuiabá, desmontou a saúde básica de Cuiabá. Hoje você vai numa policlínica, numa UPA, e fica oito horas para ser atendido. E quando é atendido, não tem medicamentos. Os médicos e enfermeiros não têm condições de trabalho, não têm luvas, gaze, não tem dipirona. É um desrespeito muito grande para a população”, disparou França.