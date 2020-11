Garotinho gasta R$ 400 em fast food no cartão da mãe

Você deixa o celular na mão dos seus filhos sem supervisão? Então fica o alerta para não ir a falência por causa de comida. Essa confusão aconteceu com a influenciadora Larissa Wanderley, de 32 anos, fez a alegria da web.

Segundo conta Larissa, seu filho Luiz Antonio, de 3 anos, entrou no aplicativo de delivery e encomendou um “humilde” jantar com 12 hambúrgueres, 10 milk shakes, 4 sorvetes e 24 nuggets. A refeição foi paga no cartão da mãe pela quantia de R$ 400,00.

No Instagram, a publicação já acumulou mais de 55 mil curtidas. “Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Já era pra eu ter tirado meu cartão do iFood mas deixei pra depois e o dia de hoje chegou”, contou Raissa na rede social. Exigente, o menino ainda teria ficado triste por não ter ganhado o brinquedo incluso no lanche.

“Ainda escutei da criatura: mãe, nem veio o minion dourado. Eu ri, chorei e depois sentei pra comer e tomar milkshake brindando essa segunda-feira de fast food.”