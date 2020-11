Gestante fica ferida após se envolver em acidente na BR-070

Uma gestante ficou ferida após se envolver em um acidente no início da tarde desta segunda-feira (30) na BR-070, em um dos cruzamentos na via urbana de Primavera do Leste. Ela foi socorrida e encaminhada a UPA 24h do município.

Segundo testemunhas, a condutora seguia pela rodovia quando outro motociclista cruzou a via, não respeitando a placa de sinalização.

Com a batida, ela caiu. Mesmo sem escoriações, devido a gravidez ela foi socorrida.

No local, vários acidentes já foram registrados, inclusive um com óbito este ano.