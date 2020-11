Gisela abandona máscara para defender eleição de Abílio

Se no primeiro turno das eleições municipais de Cuiabá Gisela Simona (Pros) era a mais cuidadosa quanto as medidas de prevenção a Covid-19, no segundo turno tem deixado a desejar.

Vale lembrar que Gisela recebeu no último dia 15 de novembro pouco mais de 19% dos votos válidos em Cuiabá, terminando o primeiro turno em terceiro lugar.

Três dias depois anunciou apoio a Abílio Junior (Podemos), que enfrenta Emanuel Pinheiro (MDB). E tem participado de fato da campanha, gravando vídeos, pedindo votos em caminhadas e reuniões.

O problema é que na empolgação Gisela tem esquecido de usar máscara e manter o distanciamento social. Ela mesmo tem postado fotos nas redes sociais abraçando e cumprimentando pessoas sem os devidos cuidados que a pandemia do novo Coronavirus exige.

Em Mato Grosso o uso de máscaras ao sair a rua é obrigatório. Foi determinado em lei assinada pelo governador Mauro Mendes.

O uso é recomendado pela Organização Mundial de saúde, assim como evitar aglomerações e manter a distância de um metro e meio das pessoas.

No entanto Gisela compartilha fotos com pessoas que fazem parte do grupo de risco da doença, como obesos.

Abílio Junior, que também aparece nas fotos, é reincidente. O Agora MT já mostrou no primeiro turbo flagrantes do candidato desrespeitando a lei. De lá pra cá, parece que nada mudou.