Guarnições do 5º BPM visitam vítimas de violência doméstica

Seguindo as orientações da Coordenadoria de Polícia Comunitária da Polícia Militar de Cuiabá, o 4ª Comando Regional também está realizando nesta quarta-feira (25), ações na ‘Operação Patrulha Maria Penha’, em Rondonópolis-MT. A projeto acontece em parceria com o Mutirão de Medidas Protetivas Urgentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Conforme o tenente-coronel Candido, comandante do 5º BPM, para reforçar as ações de combate a esse tipo de crime, guarnições da Polícia Militar estarão visitando as vítimas e tentando um diálogo com os agressores.

“Ao todo são 11 homens divididos em quatro equipes, acompanhados de um Oficial de Justiça, fazendo estas visitas e seguindo todas as orientações. É preciso reforçar que neste período de pandemia, houve um crescimento no número de ocorrências envolvendo violência doméstica, principalmente nos finais de semana com o consumo de bebida alcoólica”, disse.

A Operação Patrulha Maria da Penha seguirá até às 20h desta quarta-feira (25), nas cidades onde ela já foi instalada: Cuiabá e Santo Antônio do Leverger, Várzea Grande e Nossa Senhora do Livramento, Rondonópolis, Barra do Garças e Pontal do Araguaia, Sinop, Sorriso, Cáceres, Tangará da Serra, Primavera do Leste, Pontes e Lacerda, Comodoro e Querência.

Em Rondonópolis, as guarnições estarão sob o comando do Tenente Mário, o mesmo participou de um curso em Cuiabá com a presença da coordenadora de Polícia Comunitária da PM, tenente-coronel Emirella Martins.

“Estamos prontos para conversar com essas vítimas, e se for necessário encaminha-las para um atendimento psicológico. É importante que elas saibam que a Polícia Militar também pode ser parceira em um momento difícil”, afirmou.