Guerra de pesquisas confunde eleitor

Está gerando uma grande confusão na cabeça do eleitor e até de jornalistas e analistas políticos a situação das pesquisas eleitorais tanto para pleitos municipais quanto para a eleição suplementar para o Senado. Isso porque as ditas pesquisas são divulgadas num dia para logo em seguida serem derrubadas pela Justiça Eleitoral, tornando praticamente impossível identificar a real situação de cada candidato e conjecturar quais são os favoritos.

Em Rondonópolis, até pesquisa do renomado Ibope foi divulgada num dia e anulada no outro, por conta de falhas na estratificação social, econômica e geográfica dos entrevistados. Anteriormente, outra pesquisa já tinha sido cancelada pela Justiça por razões semelhantes.

A mesma situação ocorre com as pesquisas para o Senado, como ocorreu com a pesquisa da Percent, que não obedeceu a critérios legais na ordem de apresentação dos candidatos, o que no entendimento da Justiça Eleitoral pode ter interferido no resultado final da mesma. Com isso, ela foi suspensa e sua divulgação proibida, mas não sem antes ter sido divulgada por grande parte da imprensa do estado.

A situação chega a ser ridícula, com o instrumento científico da pesquisa eleitoral sendo achincalhado por conta da utilização política do mesmo, deixando o eleitor na mão, sem uma fonte confiável para consulta, restando aos mesmos apenas as conversas com amigos para ter uma base de como está a popularidade e rejeição de cada candidato.

A continuar nesse ritmo, com o instituto da pesquisa eleitoral sendo a cada sai mais achincalhado, a tendência é que este seja colocado de lado em eleições futuras…