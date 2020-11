Gusttavo Lima aparece pela 1ª vez com filhos

Gusttavo Lima apareceu com os filhos pela primeira vez após a separação de Andressa Suita. O cantor publicou duas fotos nas redes sociais com Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2, nesta terça-feira (7).

A publicação é rara, pois Gusttavo e Andressa decidiram preservar as crianças neste período de exposição por conta do fim do casamento.

O término da relação pegou os fãs de surpresa e foi um dos assuntos mais comentados do mês passado. Andressa, inclusive, precisou negar os boatos de que o cantor estaria sem ser os filhos.

“As crianças estão vendo o pai desde o dia do ocorrido. E eu só estou vindo aqui justificar porque sei que vocês têm um carinho muito grande por mim, pelos meus filhos e pelo pai dos meus filhos…. E eu sei o quanto as crianças precisam do pai também neste momento”, declarou a modelo na época.

Gusttavo saiu da mansão onde morava com a família e deixou para a ex-mulher e os dois filhos. Ele está morando sozinho em um apartamento de luxo em Goiânia.