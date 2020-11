Gusttavo Lima contrata equipe para cuidar do corpo

Se Andressa Suita mudou o visual e retomou os treinos, Gusttavo Lima não quer ficar para trás. O sertanejo contratou uma equipe para cuidar do corpo após o fim do casamento com a modelo.

Gusttavo procurou um médico do esporte que vai ajudá-lo a perder peso e definir os músculos, também com a ajuda de um nutricionista e um personal trainer. Nas redes sociais, o médico, que é conhecido de celebridades como Maiara e Maraisa, foi quem entregou o “projeto BB 2021”.

“Seja bem-vindo, embaixador. É uma honra poder fazer parte dessa equipe juntamente com @rodrigaopersonal

e @rhuanlimanutri na melhora da sua performance”, escreveu Dr. Saado, que também falou dos objetivos do sertanejo com o projeto.

“Agora é lapidar, ir pro detalhe final, sempre visando manter sua saúde em dia, para que possa suportar a grande perspectiva de shows para o próximo ano! Obrigado por confiar a mim e me permitir fazer parte desse novo projeto ! Vamos otimizar tudo e fazer com que você possa alçar voos ainda mais longos.”

Na foto publicada pelo médico, Gusttavo Lima já aparece visivelmente mais magro desde as últimas aparições depois da separação.

Veja a publicação completa: