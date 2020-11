Henri Castelli reage após Jake relembrar namoro

Henri Castelli virou assunto em A Fazenda na última festa. Tudo começou quando Mariano relembrou que a atual affair, Jake Oliveira, já namorou o ator.

“Ela namorava o Henri. Acabou com o cara mais bonito. Você me zoou. Tenho que correr um pouquinho pra chegar”, elogiou o sertanejo em conversa com a Miss Brasil e com Tays Reis.

Jake, por sua vez, relembrou a relação e pontuou que não é só a beleza que importa em um relacionamento.

“Se beleza fosse tudo, eu já estaria casada, grávida e com três filhos. Mas eu me importo com quem me faz feliz. Não estou atrás de status, estou atrás de felicidade. Se você não me fazer feliz, eu saio. Assim como eu falei com ele.”

O comentário da peoa repercutiu nas redes sociais e Henri reagiu ao responder para uma seguidora que lamentou Jake ter dito que não foi feliz com ele.

“Sempre existe os dois lados em relacionamentos, e nenhum é mais importante que o outro. São perspectivas diferentes! O mais importante é ter respeito e não deixar mágoas em ambos! E manter sempre que possível a amizade e a torcida pelo amor e felicidade do outro”, escreveu o ator, que recebeu apoio de fãs.