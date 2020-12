Homem é encontrado depois de mais de 24h de naufrágio

O norte-americano Stuart Bee pode dizer ao mundo que nasceu de novo neste domingo (29). Ele foi encontrado agarrado à proa de sua lancha de 32 pés, que estava praticamente submersa, a 136 km da costa da Flórida, por homens de um navio cargueiro.

Ele havia saído para um passeio em alto mar na sexta-feira, passou a noite e, no sábado, a embarcação sofreu uma pane no motor. Bee contou aos funcionários que o resgataram que, durante a noite, foi acordado quando a água do mar invadiu sua cabine e o arrastou para fora.

Conforme a lancha afundava, ele se agarrou às partes que ainda ficavam acima da linha d’água e foi dessa maneira que ele foi encontrado, na proa da embarcação, logo nas primeiras horas da manhã de domingo.

A Guarda Costeira foi alertada por um funcionário da marina onde Bee guardava a lancha, em Port Canaveral, depois que não voltou à noite, e lançou um alerta de buscas. Um avião chegou a fazer uma varredura para tentar localizar o barco.

Após ser resgatado pela tripulação do cargueiro Angeles, que tem bandeira liberiana ele subiu a bordo e decidiu permanecer até que o navio chegue ao seu destino, o porto de Wilmington, na Carolina do Norte.