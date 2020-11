Homem é preso distribuindo drogas para traficantes de Cuiabá

Um homem de 33 anos foi preso em Cuiabá distribuindo tabletes de maconha para outros traficantes no bairro São João del Rei.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, as equipes da Rotam receberam a denúncia de que um homem estaria em atitude suspeita próximo a um supermercado do bairro.

Ele portava uma mochila e motociclistas se aproximavam, ele abria a mochila e entregava uma sacola.

O denunciante passou as características do suspeito e a roupa que ele usava. Os policiais fizeram a abordagem e encontraram na mochila vários tabletes de maconha, que juntos somaram mais de 4 quilos do entorpecente.

Para o Coronel Paulo César, comandante da Rotam, este é um exemplo de como os traficantes dividem as tarefas no tráfico. Este suspeito preso pegava a droga que chegava e distribuía para aqueles que comandam bocas de fumo e tem o contato direto com os usuários.