Homem em liberdade condicional é preso por tráfico de drogas

Um homem foi preso em flagrante por tráfico ilícito de drogas na quarta-feira (18) e com ele os policiais encontraram várias porções de drogas. Ele usava tornozeleira eletrônica e confessou para os policiais ao ser preso que traficava drogas.

Ed acordo com o Boletim de Ocorrências, Jean Adelino de Oliveira Silva, de 28 anos, morador do bairro Jardim Pindorama, em Rondonópolis, já vinha sendo monitorado há algum tempo pela Polícia Civil, que teria recebido uma denúncia anônima que dizia que o mesmo traficava drogas e era uma espécie de “gerente” do tráfico na região onde mora.

Durante a vigilância ao suspeito, os policiais observaram que ele sempre saia em alta velocidade em uma motocicleta Yamaha Fazer de cor preta, o que impedia os policiais de segui-lo sem levantar suspeitas. Dessa forma, eles esperaram pelo melhor momento para prender o homem, até que nessa quarta os policiais abordaram o suspeito próximo de sua casa, que ficou muito nervoso e acabou confessando aos policiais que realmente praticava o crime de tráfico.

Jean Adelino então conduziu os policiais para o interior da sua residência e mostrou aos mesmos onde guardava a droga. Na casa, ele mostrou uma caixa de som onde guardava uma grande porção de maconha, conduzindo os mesmos ao seu quarto, onde dentro de uma meia guardava duas porções de cocaína. Os policiais ainda localizaram uma porção de pasta base de cocaína, uma faca usada para cortar a droga, R$ 237 em dinheiro, um celular Samsung branco, três correntes de cor amarela e um pingente.

Ele foi preso em flagrante e agora também responderá por mais esse crime.