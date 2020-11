Um homem morre e outro fica ferido após tentativa de assalto no centro

Um homem foi morto e outro ferido após uma tentativa de assalto a uma loja localizada na região central de Rondonópolis. O crime aconteceu por volta de 11 horas, na Avenida Rui Barbosa, próximo do antigo supermercado Tend Tudo.

De acordo com informações preliminares, um homem de posse de um simulacro de arma de fogo adentrou uma loja e anunciou um assalto, quando uma pessoa ainda não identificada reagiu e atirou no assaltante, que morreu no local.

Uma outra pessoa foi atingida por estilhaços de balas disparadas pelo homem não identificado e até o momento não se sabe se ele estava envolvido no crime ou se apenas passava pelo local no momento do crime e acabou atingido. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado para receber cuidados médicos.

A Polícia Judiciária Civil agora irá trabalhar para identificar os envolvidos e esclarecer melhor o que de fato ocorreu no local.