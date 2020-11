Humorista Carlinhos Maia é cancelado na web

O nome de Carlinhos Maia amanheceu entre os assuntos mais comentados neste sábado (21) no Twitter. Isso porque o cantor deu uma festa em sua mansão, em Maceió, Alagoas para comemorar seus 20 milhões de seguidores no Instagram.

A festa contou com um show do cantor Márcio Victor, conhecido como Psirico, com direito a som alto e fogos de artifício. Essa é a segunda vez em novembro que o humorista organiza uma festa desse porte.

A aglomeração provocada pela festa virou alvo de críticas dos internautas. “Povo relativizando a festa desrespeitosa do Carlinhos Maia porque outras pessoas tb furam a quarentena. Pra mim tem que ser muito egoísta pra fazer festa do tipo balada nesse momento”, disse um. “Ai, gente, eu nem me surpreendo mais com as escrotices do Carlinhos Maia”, comentou outro.