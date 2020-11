Humorista Rodela é internado na UTI com suspeita de covid-19

O humorista Luiz Carlos Ribeiro, conhecido como Rodela, foi internado no Hospital Geral de Guarulhos em estado grave com os pulmões comprometidos.

Procurada, a assessoria de imprensa do SBT afirmou que Rodela havia sido diagnosticado com uma pneumonia e há suspeita de que ele esteja com covid-19.

O boletim médico recente do artista atesta que ele segue em “estado grave porém estável”. “O organismo parece ter respondido ao medicamento. Continua na UTI”, informou.

O humorista ficou conhecido por participar de vários programas de auditório na emissora de Silvio Santos, mas se destacou pela sua participação no Programa do Ratinho.