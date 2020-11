Ibope aponta boa vantagem de Abílio sobre Emanuel

A mais nova pesquisa do Instituto Ibope Inteligência realizada em Cuiabá aponta o candidato Abilio Junior, do Podemos, com uma boa vantagem sobre o atual prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) na corrida pelo segundo turno da eleição municipal, consolidando a tendência que já vinha sendo apontada por outros institutos. A se manter a preferência do eleitorado, o atual vereador deve vencer o pleito do próximo domingo (29).

Quando questionados em quem votariam, 48% dos entrevistados responderam o nome de Abilio, enquanto outros 40% apontaram Emanuel como seu preferido. Como a margem de erro da pesquisa é de 4%, ambos estão tecnicamente empatados, já que Abilio pode ter entre 52% e 44%, enquanto Emanuel pode ter entre 36% e 44%, configurando o empate dentro da margem de erro.

Nessa modalidade, 7% dos eleitores responderam que votariam branco ou nulo, enquanto outros 6% não souberam responder.

Já considerando apenas os votos válidos, descartando brancos e nulos, Abilio amplia sua vantagem para 54%, contra 46% de Emanuel Pinheiro. Nesse cenário, os candidatos ainda aparecem empatados no limite da margem de erro.

Ao todo, foram ouvidos 602 eleitores entre os dias 21 e 23 de novembro e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. O método de captura das informações foi quantitativo e as entrevistas feitas via telefone. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o número MT-07435/2020.