Ibope mostra Pátio isolado em 1º, com Luizão, Cláudio e Thiago Muniz na sequência

O Ibope Inteligência Pesquisa e Consultoria LTDA divulgou nessa quarta-feira (4) uma pesquisa para a disputa da Prefeitura de Rondonópolis. A pesquisa foi encomendada pelo jornal A Tribuna e mostra um quadro extremamente favorável à reeleição do atual prefeito da cidade, José Carlos do Pátio, da coligação “Rondonópolis nos Trilhos do Desenvolvimento Econômico e Social” (SD, PP, PTB, Rede, PSD, PCdoB e PV), que de acordo com os dados levantados pela pesquisa, lidera com folga sobre os demais candidatos.

De acordo com as conclusões da pesquisa, na modalidade estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos ao eleitor, Pátio lidera com 44% das intenções de voto, seguido do candidato Luiz Fernando Carvalho, o Luizão, da coligação “Chegou a Hora de Mudar” (Republicanos, PSL e PSDB), que aparece com 28%, pelo candidato Cláudio Ferreira, da coligação “Quando os justos governam, o povo se alegra” (DC e Patriotas), que aparece com 8%, e por Thiago Muniz, da coligação “Unidos para crescer” (PSC, DEM, PDT, PSB e MDB), com 7%.

O candidato do PT, Kleber Amorim, aparece com 3% e Vanderlei Bonoto, do PRTB, obteve 1%. Kleison Teixeira, do PSOL, e Ubaldo Barros, do Cidadania, não pontuaram nessa modalidade da pesquisa. 4% dos eleitores declararam que votariam branco ou nulo, enquanto outros 4% dos eleitores declararam não saber em quem votar ou não responderam ao questionário.

Na modalidade espontânea, quando o eleitor responde em quem pretende votar sem que sejam apresentados os nomes dos candidatos, Pátio mantém a dianteira, com 42% das intenções de votos, Luizão aparece novamente em segundo, com 22%, Cláudio Ferreira tem 6% e Thiago Muniz 5%. Kleber Amorim aparece com 1% e os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somaram 5% e 18% responderam não saber em quem irão votar ou não responderam ao questionário.

Na modalidade votos válidos, que desconsideram os eleitores indecisos ou votos em branco e nulos, Pátio aparece com 48%, Luizão aparece com 30%, Cláudio Ferreira com 9%, Thiago Muniz com 8%, Kleber Amorim com 3% e Bonoto, Kleison Teixeira e Ubaldo Barros aparecem com 1% cada.

Rejeição

A pesquisa também procurou saber quem são os candidatos mais rejeitados no pleito, e Pátio novamente aparece na frente, com 30% de rejeição. Luizão é rejeitado por 21% dos eleitores, Thiago Muniz por 12%, seguido de Ubaldo Barros com 10%, Bonoto, Kleison Teixeira e Kleber Amorim por 9% dos eleitores. Em último lugar no quesito rejeição, aparece o candidato Cláudio Ferreira, com 7%.

Outros 1% dos eleitores declararam que poderiam votar em todos e 20% não souberam responder ou não responderam a pesquisa.

Os dados foram coletados entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro e ao todo foram entrevistados 406 eleitores. A margem de erro é de 5% para mais ou para menos, e a confiança de confiança é de 95%. A pesquisa Ibope/A Tribuna foi registrada no TRE com o número MT-07517/2020.