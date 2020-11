Ibrahim diz que Marchiane pediu três secretarias em troca de apoio à sua chapa

Houve um início de desentendimento entre Ibrahim Zaher, candidato a vice-prefeito da coligação “Unir para Crescer”, e Marchiane Fritzen, candidata a vice da coligação “Chegou a Hora de Mudar”. O início de imbróglio se deu em um debate promovido com os candidatos a vice por um grupo de debate político que tem página no Facebook, realizado na noite de ontem (9).

Empresária do ramo da saúde, Marchiane foi questionada pelo concorrente a respeito da situação da saúde pública no Município, que insinuou que a mesma se beneficiaria da situação precária do setor, já que muitas pessoas procurariam a saúde particular para tratar problemas que não tenha conseguido tratar na rede pública.

“Eu acho que a campanha é bom momento para as pessoas conhecerem os candidatos e suas reais intensões. Sabemos que você vem e sua maior atividade financeira é a medicina privada. Ou seja: quanto pior a saúde pública, melhor para suas empresas privadas. Temos visto também em sua campanha que hoje nós temos duas Marchianes. Uma que é candidata, e a Marchiane que muitas pessoas conhecem sua vida anterior, a Marchiane que tem diversos processos trabalhistas por mal trato de funcionários, a Marchiane que prega a nova política, mas que esteve durante o período de negociações partidárias pedidos escusos, que remetem à velha política. Qual será de fato a Marchiane que nós teremos dentro da prefeitura?”, questionou Ibrahim.

“É dessas coisas que a gente tem que se livrar. É desse tipo de ataque pessoal. Querem te denegrir, te colocar pequena e provar que você não é capaz, que você não pode”, se defendeu Marchiane, para em seguida disparar que mesmo sendo atacada não desistiria da campanha.

Ela continuou afirmando que 99% dos empresários respondem processos trabalhistas e questionou o adversário sobre se seu candidato a prefeito Thiago Muniz teria interesses na área da habitação, já que o mesmo é empresário do ramo da construção civil. “Essas são a prática da velha política”, devolveu Marchiane, visivelmente nervosa com o questionamento.

Em sua réplica, Ibrahim afirmou que os processos trabalhistas que a concorrente responde são movidos por mulheres que sofreram assédio moral quando trabalhavam em sua empresa. “São mulheres que foram colocadas em lugares insalubres (para trabalharem), que tiveram ameaças da própria candidata, até que pedissem para sair. A candidata que diz que é da nova política, em uma reunião conosco, exigiu, para que viesse filiar conosco, três secretarias que deveriam ser repassadas para o partido dela, inclusive a secretaria de saúde, que é a secretaria que ela tem mais interesse”, disparou.