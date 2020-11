Idoso é preso após polícia encontrar vídeos de sexo entre crianças no computador

Um idoso de 58 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (06) em Poxoreu em ações da Operação Luz do Amanhã, deflagrada para combater crimes de pedofilia. Cenas de sexo explícito entre crianças foram encontradas no computador do suspeito.

“Cumprimos um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito e encontramos o material no computador dele, por isso ele foi preso em flagrante”, comentou o delegado Rafael Fossari que esteve a frente do cumprimento da determinação judicial.

Esta é a primeira prisão confirmada em Mato Grosso na operação que é realizada em dez estados do Brasil. Os computadores do suspeito foram apreendidos e serão periciados.