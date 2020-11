Idoso morre atropelado e esposa não resiste ao receber a notícia

A madrugada deste sábado (14) foi marcada por uma tragédia familiar em Cuiabá. O caso começou na noite anterior quando Ubaldido Arruda, 65 anos, tentou atravessar a avenida Miguel Sutil e foi atingido por uma moto.

Na queda, ele bateu com a cabeça no asfalto e morreu na hora. O motociclista ficou no local, prestou socorro e fez o teste do bafômetro que não apontou o consumo de álcool.

Enquanto a perícia ainda trabalhava no local do acidente, com o corpo na pista, começaram a chegar familiares da vítima, muitos em estado de choque.

Por segurança, o motociclista foi retirado do local. Após a conclusão dos trabalhos, já na madrugada deste sábado, filhos foram avisar a esposa da vítima da morte dele.

A idosa, que não teve o nome divulgado, passou mal, chegou a ser levada ao hospital, mas morreu.

O motociclista foi liberado pela Polícia uma vez que a moto estava com documentação correta, ele não consumiu bebida, prestou socorro e o local do acidente é proibido para pedestres.