Idoso morre em confronto com a Polícia em MT

Um idoso de 74 anos, identidade não confirmada, morreu na noite desta quarta-feira (4) em um confronto com policiais militares em Mirassol D’oeste – MT, que fica na região de froteira com a Bolívia.

De acordo com o boletim de ocorrência os militares foram acionados via 190 por moradores do bairro Bandeirantes que ouviram disparos de arma de fogo.

Ao chegarem no bairro os policiais encontraram o suspeito, que estava visivelmente alterado. Ao ser abordado ele reagiu e realizou disparos contra a guarnição, correndo para a casa dele.

Os policiais pediram reforço e tentaram conversar com o suspeito, que mais uma vez realizou disparos que acertaram o escudo blindado. Os militares reagiram, o idoso acabou atingido e morreu no hospital.

Após a ocorrência os policiais perceberam que pelo menos cinco disparos feitos pelo suspeito atingiram o escudo. Nenhum policial ficou ferido.