Idoso que pilotava moto se envolve em acidente e fica ferido

Um acidente entre uma motocicleta e um veículo deixou um idoso ferido na tarde deste domingo (29), em Rondonópolis-MT. A colisão aconteceu no cruzamento da rua Osvaldo Correa com Antônio Finaze no bairro Jardim Paulista.

Conforme a condutora do automóvel, ela seguia pela preferencial na Antônio Finaze, quando o motociclista invadiu a preferencial.

A mulher permaneceu no local do acidente, acionou o SAMU, e acompanhou o resgate do idoso até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele teve ferimentos na cabeça.