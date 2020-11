Infraestrutura deve instalar aduelas na Avenida Tiradentes

Moradores do bairro 10 de Junho, localizado ao lado da Vila São Francisco, próximo dos córregos Bambu e Patrimônio, procuraram a Câmara de Vereadores em busca de solução para alagamento constantes na região nesta época de chuva.

Na tarde desta segunda-feira (23), o vereador Adonias Fernandes (MDB), juntamente com dois moradores, Ana Paula Veiga dos Santos e Evanio Gonçalves Ribeiro, esteve reunido com a secretária de Infraestrutura, Claudine Logrado.

De acordo com as informações, na Avenida Tiradentes existe um bueiro, porém, não é suficiente para que haja o escoamento da água.

No encontro ficou definido que a Prefeitura irá realizar obras no local para colocação de aduelas, e desta forma, ajudar no escoamento da água, evitando novos alagamentos.

“Essa é uma vitória para os moradores daquela região. Já recebi diversos depoimentos de pessoas relatando a perda de matérias e objetos domésticos como geladeira, fogão, cama entre outros”, disse Adonias Fernandes, vereador reeleito neste ano de 2020.