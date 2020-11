Jair Bolsonaro volta a defender a liberação de armas nas redes sociais

O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais nesta segunda-feira (2) para defender a liberação de armas. No Twitter, ele escreveu: “Povo armado jamais será escravizado”.

O texto é uma resposta a uma reportagem publicada pela revista Veja que diz que o vereador do Rio de Janeiro e filho do presidente, Carlos Bolsonaro, atuou para barrar o controle de armas e munições no país. Segundo a publicação, ele teria participado de reuniões oficiais para se contropor à medida.

Para Bolsonaro, “se a Veja pretendia atingir negativamente o vereador Carlos Bolsonaro, acabou dando mais um tiro no próprio pé”, escreveu.

O presidente destacou ainda que “muitos trabalharam e ainda se empenham para se evitar o desarmamento nos moldes de outros governos”.