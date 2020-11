Jakelyne vence a Prova do Fazendeiro e escapa da eliminação desta semana

Na Prova do Fazendeiro de quarta-feira (11), as peoas Jakelyne, Jojo e Raissa passaram por um desafio de memória e resistência.

Jakelyne levou a melhor do dia e garantiu o posto de Fazendeira da semana. Na próxima votação (17), a modelo também terá imunidade e o poder de indicar alguém direto para a Roça.

A atividade foi dividida em 2 partes: as peoas tiveram que andar dentro de uma roda e memorizar uma sequência de produtos Natucor para, em seguida, descer da roda e colocar os produtos em cima do caixote naquela mesma ordem, dentro de um minuto. Foram 24 rodadas valendo pontos. Detalhe: a peoa que ficasse na roda amarela (no caso, Raissa) ganharia 6 pontos extras.

Jojo e Raissa agora formam a Roça da semana junto à Lucas. Nesta quinta-feira (12), um dos 3 roceiros será eliminado e voltará para casa mais cedo. Não perca!