Janaina comemora 30 prefeitos parceiros eleitos e, por enquanto, se mantém neutra no 2º turno

Com cerca de 30 prefeitos parceiros eleitos, centenas de vereadores por todo o estado, além da vitória do senador Carlos Fávaro (PSD), a deputada estadual Janaina Riva (MDB) comemorou o resultado das eleições e disse que, mais uma vez, a exemplo de 2018, as urnas mandaram um recado claro sobre renovação de ideias de pessoas e a rejeição à velha forma de fazer política.

“Vejam Cuiabá, por exemplo, dos 22 vereadores que disputaram a reeleição neste ano, apenas 11 garantiram a sua permanência na Câmara Municipal de Cuiabá pelos próximos quatro anos, uma renovação de 56% no quadro de parlamentares, similar ao que aconteceu na Assembleia Legislativa em 2018. Isso para mim é um recado claro. Ainda com relação à Câmara de Cuiabá, fiquei feliz pelo fato de duas mulheres inteligentes e fortes, que são a Edna Sampaio (PT) e a Michelly Alencar (DEM) terem sido eleitas depois de várias legislaturas sem a presença de mulheres no parlamento cuiabano”, disse.

Janaina, que participou ativamente da campanha de Carlos Fávaro (PSD) e percorreu diversos municípios para pedir o voto dos seus apoiadores ao senador, disse que sempre acreditou na vitória dele e que se sente feliz por ter ajudado a elegê-lo. “O Fávaro já mostrou que é um excelente senador e está apto a representar Mato Grosso na busca de recursos e na defesa dos interesses do nosso estado junto ao governo federal”, comemorou.

Com relação aos prefeitos eleitos, Janaina se emociona ao falar do amigo Silvano Neves (MDB), reeleito prefeito de Novo Horizonte do Norte, mesmo estando na UTI, com um quadro grave de Covid. A parlamentar destaca também a reeleição do prefeito Leonardo Bortolin, de Primavera do Leste com mais de 80% dos votos.

“Estou feliz e parabenizo todos os prefeitos eleitos, em especial da minha região do Vale do Arinos que apoiamos como o guerreiro Silvano de Novo Horizonte, o Carlos Sirena de Juara, o Sirineu de Tabaporã, o Vanderlei Longen de Porto dos Gaúchos. Fora isso, destaco a atuação do meu amigo Leonardo Bortolin, reeleito prefeito em Primavera com 80% dos votos, do Geraldo Ramos de Vale de São Domingos também reeleito, do Leonardo Farias, eleito em Novo São Joaquim, Kalil Baracat que se elegeu prefeito da segunda maior cidade de MT, do prefeito Tony Dubiella de Feliz Natal, meu amigo José Elpídio, reeleito em Nova Olímpia, dentre tantos outros parceiros”, disse.

Sobre o segundo turno em Cuiabá, Janaina diz que deve se manter neutra por enquanto e que deve ser reunir essa semana com seu grupo político para tratar do assunto e posteriormente se manifestar.

A deputada que estava de licença maternidade desde o final de agosto, retoma nesta segunda-feira (16.11) sua atividade parlamentar e participação nas sessões plenária a partir desta terça-feira (17.11).