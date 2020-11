Janaina Riva diz que debate é importante para candidatos falarem com a população

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) esteve presente na sede do Grupo Agora, que engloba a TV Record, para acompanhar o debate com os candidatos a prefeito de Rondonópolis, organizado pela emissora. Para ela, esse é um momento único para os candidatos exporem suas ideias e se comunicarem com os eleitores.

Janaina Riva disse estar em Rondonópolis cumprindo agenda política e aproveitou para acompanhar o marido, o empresário Diógenes Fagundes, do Grupo Agora de Comunicação, até o local do debate, que disse ser muito importante para os candidatos. “Esse debate eu tenho certeza que vai entrar para a história da cidade e da TV Cidade Record. Um momento importantíssimo para toda a população, para nós políticos também, que estamos aí na rua pedindo votos e defendendo os nossos apoiadores e o nosso grupo político. E da mesma forma para a população, que acompanha um debate, evento sério, transparente e que vai levar para dentro das casas de Rondonópolis, de cada um as propostas e a capacidade de cada um dos candidatos”, afirmou.

“O debate é extremamente importante para o município, porque é o momento em que você consegue ver verdadeiramente o preparo dos candidatos para representar e para ser prefeito de Rondonópolis. Eu acredito que hoje nós veremos aqui várias propostas, nós veremos também os candidatos em momentos de discussões talvez de temas que eles tenham opiniões diferentes, divergentes. Então, é uma oportunidade para cada um dos eleitores identificarem aquele que se assemelha mais com o que ele quer para seu município”, continuou Janaina Riva.

Para ela, o debate é a oportunidade de o candidato se comunicar com o eleitor e que seu desempenho pode decidir seu destino no pleito. “Isso é importante para a democracia, vão ganhar muitos votos e se escorregarem nalguma resposta e perder votos também. Sem o eleitor sair de casa, temos aqui todos os candidatos juntos no mesmo lugar e a oportunidade de a população fazer a escolha do que é melhor para o seu município”, concluiu a deputada.