Jornalista é morto com três tiros na cabeça na noite de domingo (15)

O jornalista Ediney Menezes, de 44 anos, foi morto na noite desse domingo (15), alvejado por três tiros na cabeça. O crime aconteceu na cidade de Peixoto de Azevedo (691 km ao Norte de Cuiabá) e os suspeitos de terem cometido o crime bárbaro são dois homens em uma motocicleta, que teriam sido responsáveis pela execução.

Segundo informações, o crime teria acontecido por volta de 21h30, quando os dois homens em uma moto se aproximaram do carro de Ediney e o garupa da mesma sacou uma arma e atirou diversas vezes contra o jornalista, que acabou sendo atingido por três tiros na região da cabeça, antes que os criminosos fugissem em alta velocidade pela avenida Brasil, uma das principais da cidade.

Quando os policiais militares chegaram no local, Ediney Menezes já estava morto. Ainda não se sabe nada a respeito da motivação do crime, mas a polícia deve solicitar imagens de câmeras de segurança de residências da vizinhança do local para procurar identificar o veículo e a identidade dos assassinos. O crime de latrocínio, roubo seguido de morte, está descartado, pois tanto o celular e carteira da vítima não foram levados.