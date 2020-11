Jovem morre ao cair com moto dentro de córrego na BR-364

Um jovem de 26 anos, identificado como Vitor Martins dos Santos, natural do Estado de São Paulo, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (30), dentro de um córrego na BR-364 entre Rondonópolis e Pedra Preta. A vítima estava em uma motocicleta BMW.

De acordo com informações de um sitiante, ontem à noite ele foi até o córrego buscar água, percebeu a moto caída, porém não viu o corpo de Vitor Martins. Logo na manhã de hoje ele voltou ao local e conseguiu encontrar a vítima.

Imediatamente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, juntamente com a Politec – Perícia Oficial e Identificação Técnica.

Conforme o perito plantonista Gerando Rambo, preliminarmente, o motociclista vinha de sentindo Pedra Preta para Rondonópolis, quando perdeu o controle do veículo, bateu no meio-fio da rodovia federal, logo em seguida em árvores na beira do córrego e morreu.

O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Rondonópolis-MT. A motocicleta foi levada para o pátio da Polícia Rodoviária Federal.