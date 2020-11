Jovem motociclista morre após perder controle de moto e se chocar contra portão

Um jovem de apenas 19 anos morreu na madrugada dessa segunda-feira (30) após perder o controle de sua moto e bater violentamente a cabeça contra o portão de uma residência. O acidente aconteceu por volta de 2 horas no bairro Jardim Atlântico, em Rondonópolis, momentos após o rapaz deixar um bar no mesmo bairro, onde bebia com amigos.

Segundo informações de testemunhas, João Vítor César, de apenas 19 anos, trafegava pela Rua Monteiro Lobato com sua motocicleta Honda Titan de cor vermelha, no Jardim Atlântico, logo após deixar um bar onde bebia com amigos, e acabou perdendo o controle da sua moto á cerca de 200 metros do bar onde estava e, após colidir com uma árvore, foi arremessado violentamente contra o portão de uma residência, o que provocou um grande estrondo.

Com o barulho, os moradores da residência saíram para ver o que tinha acontecido e encontraram o rapaz ainda agonizando, bastante ensanguentado e com o capacete quebrado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e chegou rapidamente ao local, onde fizeram os primeiros atendimentos e, diante da gravidade do estado do rapaz, o colocaram na ambulância, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu instantes após, a caminho do Hospital Regional.

Os amigos do rapaz, que estavam bebendo com ele, contaram à nossa reportagem que tentaram demovê-lo de deixar o bar pilotando sua moto, pois João Vítor estava bastante embriagado, mas ele insistiu em ir embora no seu veículo, para logo em seguida se acidentar e perder a vida.