Justiça autoriza exumação do corpo do avô de Mirela

A Justiça autorizou a exumação do corpo do avô paterno de Mirela Chue de Oliveira, que morreu aos 11 anos em junho do ano passado.

De acordo com a Polícia Civil Mirela foi assassinada pela madrasta dela, Jaira Gonçalves, que teria aplicado doses de veneno na comida da menina até causar uma parada cardiorrespiratória.

Jaira esta presa desde setembro do ano passado, aguardando julgamento. Durante a investigação, testemunhas levantaram suspeitas quanto a morte do avô de Mirela, Manoel de Oliveira, que criou a menina.

Mirela foi morar com o pai e a madrasta após a morte do avô. Um novo inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias da morte se Manoel.

A suspeita é que Jaira tenha envenenado o idoso com o objetivo de ficar com a guarda da menor de idade e assim planejar a morte dela de maneira mais discreta, sem chamar atenção dos familiares.

Jaira queria, de acordo com a Polícia Civil, ter acesso a R$ 800 mil que Mirela ganhou de indenização de hospital pela morte da mãe dela no parto, provavelmente por erro médico.

O valor foi depositado judicialmente e a menina só teria acesso ao completar 18 anos. Com a morte de Mirela, o valor seria repassado ao pai dela como herança.

A Politec já foi notificada para realizar a exumação do corpo e os exames para detectar vestígios de veneno.

Os dados serão anexados ao inquérito aberto na Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa, que apura a morte de Manoel.