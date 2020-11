Justiça mantem suspensão de pesquisa do Ibope

A Justiça Eleitoral decidiu manter a suspensão da pesquisa eleitoral do Ibope/A Tribuna realizado em Rondonópolis, que entendeu que realmente houve irregularidades no feitio da mesma, afrontando a legislação que trata do assunto.

“Ratifico os termos da tutela de urgência concedida proibindo definitivamente a divulgação do resultado da pesquisa”, afirmou a juíza Milene Beltramini, confirmando a decisão tomada anteriormente se suspender a divulgação da pesquisa, por conta da ausência da identificação do total de eleitores pesquisados em cada região e também descrição da composição dos entrevistados, com informações como o local onde residem, sexo, idade e classe econômica.

O Ibope também foi condenado ao pagamento de uma multa de R$ 53,2 mil reais.