Justiça nega pedido de Luizão para impugnar pesquisa em que ele aparece na 3ª posição

A Justiça Eleitoral confirmou a veracidade da pesquisa de intenção de votos na sucessão municipal em Rondonópolis, realizada pela empresa Segmenta Pesquisas e divulgada na última sexta-feira (30/10). O levantamento mostrou empate técnico entre Zé Carlos do Pátio (26,7%) e Thiago Muniz (24,16%), dentro da margem de erro de 4% para mais ou para menos. Luizão figura na terceira posição.

Em sentença expedida ontem (01) a juíza Milene Aparecida Beltramini considerou que não há sequer indícios de irregularidade no levantamento.

O resultado da pesquisa havia sido contestado pela coligação ‘Chegou a Hora de Mudar’, liderada pelo candidato Luizão, inconformado com o terceiro lugar. Na ação, esta coligação questionava o cumprimento de procedimentos previsto na legislação e pedia a impugnação da pesquisa. Após análise minuciosa a juíza descartou os argumentos da coligação de Luizão.

“Não restou comprovado nos autos nenhum indício de vício, fraude ou erro grave, capaz de comprometer a veracidade da pesquisa realizada pela impugnada, vez que houve o cumprimento de todos os requisitos legais. Em face do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente impugnação para reconhecer a regularidade da pesquisa”, fundamentou a Juíza Eleitoral Milene, ao confirmar a lisura do levantamento.

Na decisão a magistrada detalha que o instituto apresentou a relação de bairros com indicativo da quantidade de eleitores pesquisados, relacionando a metodologia e também a margem de erro do levantamento. Segundo ela, foram cumpridas “a totalidade das regras atinentes a pesquisa eleitoral descritas na Resolução TSE nº 23.600/19”.

A mesma pesquisa aferiu também as intenções de votos totais, considerando a opinião dos eleitores indecisos e também dos que avaliam se abster, votar em branco ou anular o voto. Neste caso Pátio aparece com 18% das intenções de votos, seguido de perto por Thiago Muniz, com 16,25%, enquanto 24% dos eleitores declararam ainda não saber em quem vão votar, e 8,75% declararam não votar em nenhum dos candidatos.