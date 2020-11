Kalil Baracat é eleito prefeito de Várzea Grande com 46% dos votos

Kalil Baracat, candidato do MDB, foi eleito prefeito de Várzea Grande com 46,12% dos votos validos. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral 50.918 pessoas votaram no candidato que tinha o apoio da família Campos.

Flávio Frical (PSB) recebeu 44.176 votos (40,01%) e ficou em segundo lugar. Emanuelzinho (PTB) recebeu 14.105 votos (12,78%) e terminou a disputa em terceiro lugar.

Miltão do Psol teve a candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral.

Segundo o TRE 6.335 eleitores de Várzea Grande votaram em branco, outros 9.278 anularam os votos.

Fabinho do Democratas foi o candidato a vereador mais votado da cidade. Ele recebeu 3.828 votos.

Pela primeira vez três mulheres foram eleitas para o legislativo da segunda maior cidade do estado.

Rosi Barros (DEM) foi a terceira mais votada com 2.427 votos, Gisa Barros (DEM) foi a quarta colocada com 2.253 votos e a professora Eucaris Arruda foi a décima colocada com 1.079 votos.