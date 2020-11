Kombi é totalmente consumida pelo fogo após problema no motor

Passageiros de uma kombi passaram um grande susto no início da noite deste sábado (21) na estrada que dá acesso à região da pedreira, próximo a Tangará da Serra. O veículo ficou totalmente destruído pelo fogo.

Segundo testemunhas, a kombi seguia sentido Tangará da Serra quando um homem que saía do sítio notou uma fumaça saindo do motor, que fica na traseira, e conseguiu avisar o motorista.

Cerca de 5 passageiros que estavam dentro do veículo conseguiram sair a tempo. Um deles ainda conseguiu voltar e salvar uma bolsa que estava com todo o pagamento do mês.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas devido à distância, não foi possível evitar a destruição.

Ninguém ficou ferido.