Lei Seca | 20 motoristas são autuados durante operação em Cuiabá

Foram 66 testes de alcoolemia (bafômetro) realizados durante a 14º edição da Operação Lei Seca, que ocorreu nesta segunda-feira (02), feriado de Finados, na MT-251, km 03, bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá. Em pouco mais de uma hora, dois motoristas foram presos, sendo um por embriaguez ao volante e outro por desacato.

A operação começou pouco antes da 17h e seguiu até 18h. No período, foram confeccionados 20 Autos de Infração de Trânsito, sendo cinco por condução de veículo sob efeito de álcool. Ao todo, seis veículos foram recolhidos. Todos os AITs são aplicados com base na Lei Nº 9.503, do Código Brasileiro de Trânsito (CTB).

A Operação Lei Seca é realizada de forma integrada e coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGI-E) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT). Nesta edição, participaram representantes das Polícias Militar (PM-MT), Civil (PJC-MT) e Rodoviária Federal (PRF), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), Sistema Penitenciário de Mato Grosso (Sispen) e Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob)