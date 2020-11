Léo Bortolin é reeleito em Primavera do Leste

Leonardo Bortolin (MDB), vence as eleições com 26.117 votos em Primavera do Leste (MT). Leonardo era candidato à reeleição para o cargo de prefeito nas eleições 2020.

Bortolin, tem 35 anos é natural de Rio Claro – SP é concorreu ao cargo de prefeito em Primavera do Leste-MT pelo Movimento Democrático Brasileiro na coligação Unidos Por Primavera.

Léo Bortolin, como é conhecido é considerado um dos gestores municipais mais bem avaliados em Mato Grosso,

Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Leonardo Bortolin obteve um total de 89,04% dos votos a candidatos concorrentes.