Luizão começa fisioterapia e reabilitação após Covid-19

O empresário Luizão, que disputou as eleições a prefeitura de Rondonópolis e acabou contaminado pela Covid-19, depois do processo eleitoral, já apresenta melhoras em seu quadro clínico.

Nas redes sociais do próprio empresário, as notícias são de que ele já está no quarto da unidade hospitalar em que está internado, e que agora irá começar com a fisioterapia e reabilitação pós covid-19.

A mulher dele, Geneliza, também foi contaminada, mas já está bem.

Luizão tem 66 anos de idade e ficou na segunda posição no processo eleitoral de outubro.