Luizão é o primeiro candidato a prefeito a votar e diz que fez uma campanha limpa

O candidato á prefeito Luiz Homem de Carvalho, o Luizão (Republicano) foi o primeiro a comparecer nas urnas na manhã deste domingo (15).

Ele compareceu na Escola La Salle acompanhado de sua esposa e cumprimentou alguns eleitores presentes.

“Eu exerci meu papel de cidadão colocando meu nome, aprendi bastante e fiz uma campanha limpa sem ofender os demais adversários”, destacou Luizão.

Para Luizão o gestor municipal precisa ter diálogo amplo com o governo estadual e o governo federal e por isso há poucos investimentos no município. Também propõe incentivos para empresas instalarem no município, com melhorias na estrutura local, mas sem benefícios fiscais.