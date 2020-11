Luizão: “Vamos trabalhar para diminuir impostos e gerar mais empregos”

De acordo com Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), no ano de 2019, Primavera do Leste (61 mil habitantes) e Sinop (142 mil habitantes) geraram mais empregos que Rondonópolis (236 mil habitantes). A nossa cidade ocupou a 8ª posição no ranking, perdendo para cidades bem menores em tamanho e orçamento.

Candidato a prefeito, Luizão explica como esse cenário pode ser revertido: “Para uma cidade se tornar atrativa aos investimentos, ela tem que ter uma economia forte. E tudo começa na gestão. Basta distribuir bem os recursos, através de um planejamento bem estruturado. Com o dinheiro sendo aplicado corretamente, o caixa da Prefeitura aumenta e daí a gente corta alguns custos para a população, como IPTU ou conta de água. Com mais dinheiro nas mãos da população, o poder aquisitivo aumenta e a cidade passa a ser atrativa para quem quer investir e gerar empregos”.

“Menos impostos, mais renda e mais empregos. Este será o objetivo da nossa gestão: colocar Rondonópolis de novo no rumo do crescimento”, reforça Marchiane, candidata a vice-prefeita.