Mãe acusa ex de agredir filho de 11 anos que morava com ele

Mais um caso envolvendo agressão contra menor foi registrado em Rondonópolis. Desta vez, quem seria a vítima de maus-tratos é uma criança de apenas 11 anos.

Quem registrou o Boletim de Ocorrências do caso foi a própria mãe, que segundo ela agora se sente ameaçada.

Segundo consta no BO, a criança mora com o pai de 34 anos e a madrasta desde o início do ano. Na ultima semana, a mãe relata que foi informada pelo ex-marido que o filho deles teria fugido de casa. Mais tarde, ele teria ligado novamente informando que a criança estaria na casa dos pais dele (avós paternos).

A comunicante foi até a casa dos ex-sogros e lá teve conhecimento de que a criança havia fugido após ter sido agredida pelo pai.

A criança relatou que levou uma surra, foi enforcada e jogada contra a parede. Ainda segundo a mãe, o menino tem roxos pelo corpo e uma lesão parecida com um corte no braço.

Ela contou para o ex que registraria Boletim de Ocorrências, momento em que ele disse que isso não iria ficar barato.

O caso será investigado pela Polícia Civil.