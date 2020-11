Mãe de Adriana Bombom morre de Covid

Morreu na madrugada desta segunda-feira (16), por complicações causadas pelo coronavírus, a mãe da modelo e dançarina Adriana Bombom. Dona Ernestina tinha 75 anos e lutava contra o Covid-19 há cerca de 20 dias, em um hospital no Rio.

A mãe de Adriana Bombom era diabética e hipertensa, e acabou enfrentando um acidente vascular cerebral (AVC) durante o período de internação com coronavírus.

Bombom, que está isolada em casa por conta do contaminação do marido Adrien Cunha pelo novo coronavírus, chegou a lamentar várias vezes que não podia visitar a mãe no hospital durante o período de internação. A mãe da dançarina morreu sem se despedir da filha.

“Mãezinha! Você foi uma mulher de muita fibra, fé e honestidade e mesmo diante das suas dificuldades me deu tudo o que podia para que eu pudesse ter uma vida digna. Tive a sorte de poder ter vivido tantos momentos bons com você nestes últimos tempos! Só que agora você partiu e foi muito antes do que se podia esperar! Mas sua missão neste mundo não acabou, pois estou certa de que quem te conheceu pode absorver pelo menos um pouquinho dos exemplos e da dedicação e amor que você sempre transmitiu! Vá em paz, aos braços de Deus! Te amo e sempre amarei!”, disse Bombom nas redes sociais.