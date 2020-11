Mãe é atacada pelo filho com golpes de marreta em Mato Grosso

Um crime bárbaro chocou moradores de Várzea Grande na tarde desta segunda-feira (09). Segundo informações da Polícia Militar, um rapaz de 26 anos tentou matar a própria mãe de 59 anos com golpes de marreta. A mulher está internada em estado grave.

De acordo com as informações, quando a Polícia chegou no endereço, a vítima já havia sido socorrida por familiares. Nas paredes da residência, haviam diversas manchas de sangue. A marreta usada no crime também foi encontrada no local.

Os policiais estiveram na unidade médica, a vítima estava recebendo atendimento e segundo a equipe do hospital, teve afundamento craniano e perca de massa encefálica.

Ainda segundo as informações, o agressor foi preso e encaminhado para a delegacia. Ele deve responder por tentativa de homicídio.