Maior parte do eleitorado cuiabano é composto por mulheres

Uma apresentação feita pela Justiça Eleitoral mostrando o perfil do eleitorado cuiabano mostrou que a maior parte é composta por mulheres. Elas somam 205.940 de um total de 378.097 eleitores em situação regular e com direito a escolher quem será o próximo prefeito escolhido no próximo domingo (29).

O nível de instrução delas também é maior, com 28% que possui nível superior.

Os homens somam 172.156 dos eleitores, com 22% possuindo nível superior.

A faixa etária dos eleitores também foi analisada pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso. Jovens entre 16 e 20 anos representam 5% do eleitorado, a maior faixa está nos eleitores entre 21 e 39 anos, que representam 42% do total, já os eleitores entre 40 e 59 anos são 37%, dos 60 aos 79 anos são 15%, e acima desta faixa etária apenas 1%.

Em relação aos eleitores que estavam aptos a votarem na última eleição municipal, ainda no ano de 2016, houve uma redução do eleitorado, de 415.100 para os atuais 378.097. A redução foi motivada em sua maioria pelos eleitores que não participaram do cadastramento biométrico e tiveram seu títulos cancelados.