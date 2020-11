Maioria dos atuais vereadores não conseguem se reeleger

Dos atuais 21 vereadores, quatro deles não foram candidatos à reeleição, sendo que Thiago Muniz, do DEM, se afastou do cargo para concorrer à prefeitura, cargo para o qual não se elegeu. Rodrigo da Zaeli e Jailton do Pesque Pague, ambos do PSDB, assim como Hélio Pichioni, do PSD, resolveram não disputar mais a vereança. Os demais foram candidatos à reeleição, incluindo aí o suplente Lourisvaldo Manoel de Oliveira, o Fulô (MDB), atualmente substituindo Thiago Muniz à frente do mandato, mas a maioria destes foram barrados nas urnas, não conseguindo votos suficientes para se reelegerem.

Os vereadores Roni Magnani, Batista da Coder e Reginaldo Santos, ambos do Solidariedade, conseguiram se reeleger, com Magnani sendo o campeão nos votos. Adonias Fernandes e Cláudio da Farmácia, do MDB, também se reelegeram, assim como o tucano subtenente Guinâncio, do PSDB, Roni Cardoso, do PSD, assim como Beto do Amendoim, do PTB.

Apesar de não conseguirem se reeleger, vereadores como Juary Miranda (SD), que obteve 1.056 votos, Fábio Cardozo (MDB), e Fulô (MDB), que teve 837 votos, foram bem votados, mas por conta do peso de suas coligações, acabaram apenas como suplentes.

Situação semelhante aconteceu com Vilmar Pimentel (SD), que teve 744 votos, Silvio Negri (PSD), com 730 votos, Bilu do Depósito de Areia, com 726 votos, João Mototáxi, com 606 votos, que mesmo não tendo sido bem votados, também não passaram vergonha nas urnas e poderiam até ser eleitos em outras chapas.

Mas o vereador Sidnei Fernandes (PDT), que teve 521 votos, Elton Mazette (PSC), com 437 votos, e Orestes Miraglia, que teve apenas 297 votos, foram realmente reprovados nas urnas e ficaram longe de se reelegerem.