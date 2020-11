Mais de 45 mil eleitores rondonopolitanos não votaram no último domingo (15)

Como já era previsto, a abstenção nas eleições deste ano foi bastante alta em Rondonópolis e mais de 45 mil eleitores não compareceram ao seu local de votação para votar no último domingo (15). Entre os motivos, sem dúvida a preocupação com a Covid-19 vem em primeiro lugar, mas também há aqueles que não compareceram para votar por conta de seu desencanto com a classe política ou por não se identificar com nenhum dos candidatos.

De acordo com dados da Justiça Eleitoral, a cidade possui hoje um total de 155.538 eleitores aptos a votar, mas desse total apenas 70,71%, ou 109.985 eleitores efetivamente votaram, enquanto 29,29% se abstiveram de votar, um total de 45.553 eleitores.

Desse total de pessoas que votaram, 2.983 votaram em branco, 2,72% do total de votantes, enquanto outros 5.328 eleitores, ou 4,84% dos votantes, votaram nulo. Dessa forma, apenas 101.674 pessoas votaram de fato em algum dos candidatos que concorreram ao pleito.

Esse percentual de abstenções é bem maior que o alcançado na eleição de 2016, quanto um total de 26.928 deixaram de votar, 18,57% do total de eleitores aptos à votarem no pleito daquele ano.

Por recomendação do próprio Tribunal Superior Eleitoral (TSE), eleitores que não se sentissem bem ou que estivessem com sintomas da Covis-19, além de idosos e pessoas com doenças pré-existentes, estariam liberados da obrigação de votar, para diminuir os riscos de contágio da doença nos demais eleitores, bastando apenas justificar a ausência do voto posteriormente.