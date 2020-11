Mais um vez, Flordelis desaba em choro e afirma não ter matado o marido

A deputada federal Flordelis chegou para audiência em que as testemunhas de acusação do caso da morte do pastor Anderson do Carmo serão ouvidas nesta sexta-feira (13), no Fórum de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Ao ser abordada por jornalistas na entrada do Fórum, a defesa afirmou que Flordelis está muito emocionada, é inocente e “jamais cometeu esse crime bárbaro”.

Já a parlamentar negou as acusações

“Não mandei matar meu marido, jamais faria isso”, comentou.

Segundo informações da Record TV Rio, de 30 a 40 pessoas participarão de mais uma fase do processo que investiga a autoria intelectual e execução da vítima.

Todos os 11 acusados do processo estarão presentes na audiência, incluindo a deputada federal Flordelis, apontada como mentora intelectual do crime. A ex-esposa de Anderson é a única que não está presa devida sua imunidade parlamentar.

Entre as testemunhas de acusação que serão ouvidas nesta sexta estão os delegados Allan Duarte e Barbara Lomba e inspetores da Polícia Civil que participaram da investigação, além de parentes de Flordelis e Anderson.

O assassinato do pastor completou um ano em junho deste ano. As investigações, que na primeira fase apontaram dois filhos do casal como autores do crime, agora julga os autores intelectuais do crime.

Segundo a Polícia Civil, além da execução, Flordelis e família teriam tentado envenenar Anderson por, pelo menos, um ano com veneno para ratos.