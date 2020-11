Marilda Sperandio é a prefeita eleita em Alto Taquari

Marilda Sperandio (DEM) é eleita em Alto Taquari (MT), ela vence as eleições com 2.682 votos. Marilda Garofolo Sperandio concorreu as eleições pelo Democratas na coligação “JUNTOS POR ALTO TAQUARI”.

Marilda é esposa do ex-prefeito por três mandatos Lairto Sperandio. Com essa vitória podemos afirmar que os taquarienses querem seguir com o legado político de Lairto.

Marilda vence o então vice, Marco Aurelio Julien (PL) que se tornou prefeito, a partir de julho deste ano, com a morte, por Covid-19, do prefeito Fabio Garbugio.

Ocupando o 2° lugar Marco Aurelio obteve 2.205 votos, o terceiro lugar fica com Vanderley Santeiro (PSDB) com 524 votos.

segundo os dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alto Taquari teve três candidatos concorrendo a prefeitura da cidade.