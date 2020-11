Marildes diz que irá lutar por delegacia da Mulher que funcione 24 horas

A vereadora eleita Marildes Ferreira (PSB) diz que pretende usar seu mandato para lutar pela implantação de uma delegacia da Mulher que funcione 24 horas e nos finais de semana, para atender vítimas de violência doméstica e outros tipos de violência. Hoje com 54 anos, ela é ex-secretária de Saúde e ex-coordenadora do Procon de Rondonópolis, já foi candidata a vice-prefeita em 2016 na chapa encabeçada pelo ex-prefeito Rogério Salles, eleição em que o prefeito Zé do Pátio foi eleito pela segunda vez, natural da cidade de Guiratinga, ela agora foi eleita vereadora pela primeira vez e recebeu 1.101 votos.

Marildes Ferreira foi entrevistada pelo Portal AgoraMT e falou de sua campanha eleitoral, do contato intenso com os eleitores, aproveitou e falou também de seu projeto de lutar pela implantação de um local de amparo às mulheres vítimas de violência, que possua uma delegacia que funcione durante das 24 horas do dia e nos finais de semana, além de estrutura médica, de assistência social e outras, para que a vítima possa ali fazer sua denúncia, seu exame de corpo de delito e receber assistência social e psicológica.

Na entrevista, ela também falou da eleição de mulheres para a Câmara de Rondonópolis, depois de um período de 12 anos sem representante feminina no Parlamento, de sua relação com o prefeito José Carlos do Pátio (SD) e outros assuntos.

Assista a íntegra da entrevista: